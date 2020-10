Coronavirus, 3 casi ad Agrigento, 2 a Canicattì, Cianciana e Licata, 5 ad Aragona, 5 a Sambuca, 1 a Porto Empedocle, Lampedusa e Menfi

Coronavirus, decine di casi di Coronavirus in tutta la provincia di Agrigento. Tre casi sono stati registrati ad Agrigento, e salgono a 20 i soggetti contagiati. Lo ha fatto sapere il sindaco Franco Micciché. I tre sono tutti asintomatici. Resta invece ricoverato a Caltanissetta l’uomo colpito dal Coronavirus alcuni giorni fa.

Sale a 15 il numero di positivi a Canicattì. Tampone positivo per un alunno che frequenta la scuola “De Amicis”, l’insegnante della scuola “Gangitano”, e un altro soggetto, loro congiunto. il sindaco Ettore Di Ventura ha disposto la chiusura del plesso scolastico “Senatore Gangitano” fino al 6 novembre.

Cinque nuovi positivi al Covid-19 di Aragona. Il sindaco di Aragona Peppe Pendolino ha disposto la chiusura temporanea dell’istituto scolastico “Fontes Episcopi” fino al 4 novembre. L’ordinanza è stata firmata dopo che è stato accertato il caso positivo di una studentessa del plesso. Ad Aragona ci sono anche 4 guariti.

Altri 5 casi di Covid-19 a Sambuca di Sicilia. Quattro sono in isolamento domiciliare, con lievi sintomi, una persona è stata ricoverata in ospedale.

Un nuovo caso a Porto Empedocle collegato al “focolaio” del liceo “Politi” di Agrigento. La ragazza è in isolamento. A Porto Empedocle, gli attuali positivi sono 17.

A Licata due uomini di 59 e 51 anni, sono risultati positivi al Covid.

Accertati altri due casi di contagio da Covid-19 a Cianciana. Sono soggetti provenienti dal Belgio, e non hanno legami con i precedenti casi riscontrati. Sono in isolamento e non hanno avuto rapporti con altre persone.

Un dipendente comunale di Menfi è risultato positivo. “Si tratta di un dipendente dell’ufficio tecnico del Comune, residente in un altro paese – ha detto il sindaco Marilena Mauceri -. Subito è scattata la sanificazione dei locali comunali e tutti i colleghi sono stati sottoposti a tampone rapido, il cui esito è negativo. Al momento, l’unico cittadino di Menfi contagiato è una ultranovantenne, che è ricoverata in un ospedale”.

E su altri 57 tamponi effettuati ai cittadini di Lampedusa, uno di questi è risultato positivo al Covid-19.