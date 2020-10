Doppio annuncio in casa Licata. Il club gialloblu comunica ufficialmente l’arrivo alla corte di mister Campanella di Salvatore Treppiedi, centrocampista che arriva dalla Nissa che già da qualche settimana è in città e di Alessandro Cappello, difensore in arrivo dalla Sancataldese, per il quale si tratta di un ritorno in gialloblu.