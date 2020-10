Calcio Eccellenza, riposo forzato per l’Akragas, il Canicattì può andare in fuga

Sesta giornata, domani, nel campionato di calcio di Eccellenza. Riposo forzato dell’Akragas che dopo la positività di un atleta del Cus Palermo si è vista rinviare la gara con gli stessi palermitani. La capolista, a punteggio pieno, Canicattì, ospita il Mazara, avversario scorbutico. Per i biancorossi, comunque, la possibilità di allungare in classifica.

Match complicato per il Casteltermini che dopo aver ceduto al Canicattì, cerca punti pesanti nella tana del Marsala. La Pro Favara ospita la Don Carlo Misilmeri con l’obiettivo di tornare al successo dopo la scoppola di Mazara.

Infine, lo Sciacca va a caccia della prima vittoria stagionale, ospitando la forte Nissa.