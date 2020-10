Agrigento, sanificazione della città tra i primi provvedimenti del nuovo sindaco

Su disposizione del sindaco Franco Miccichè, da lunedì 26 ottobre prossimo, si procederà alla sanificazione delle strade del centro e dei quartieri periferici della città di Agrigento.

Gli interventi verranno effettuati durante le ore notturne seguendo un calendario prestabilito che abbraccerà l’intero territorio.

E sempre in tema di prevenzione anti Covid-19, il sindaco Miccichè invita i titolari di attività in cui c’è il contatto con il pubblico ad adottare tutte le misure precauzionali previste dalla legge. Oltre alla misurazione della temperatura a chi entra all’interno, anche il mantenimento della distanza di almeno un metro e l’invito a tutti a igienizzare le mani con il liquido disinfettante che bisogna far trovare all’ingresso. Ricordiamo che il rispetto delle normative vigenti è un atto d’amore verso sé stessi e i propri cari.