Coronavirus, docente positiva a Canicattì: chiuso il plesso scolastico “Gangitano”

Una docente del Plesso Scolastico “Gangitano” di Canicattì è risultata positiva al Coronavirus. Si è in attesa dell’esito del tampone molecolare effettuato su uno dei figli dell’insegnante, alunno dello stesso istituto. Il sindaco Ettore Di Ventura ha disposto la chiusura della scuola fino al 6 novembre.

Il dirigente scolastico della “Gangitano” comunica che dalle indicazioni ricevute dall’Usca (Unità Speciali di Continuità Assistenziali), la scuola dovrà procedere immediatamente alla quarantena preventiva per gli alunni di tutte le classi, in cui prestato servizio la docente, e per tutti i colleghi dei corsi in cui è inserita, ovvero 42 docenti e 108 alunni.

Nei prossimi giorni si procederà con le operazioni di sanificazione degli ambienti.

Alcuni giorni fa, sempre a Canicattì, era stato chiuso fino al 3 novembre, l’Istituto scolastico “De Amicis”, considerata la presenza di due studenti risultati positivi al Covid-19.