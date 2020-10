Agrigento, rinvenuto abbandonato scooter rubato

I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, hanno rinvenuto un motociclo Piaggio Liberty 125, di provenienza furtiva. Il mezzo a due ruote è stato abbandonato in località Maddalusa, a poche decine di metri dal boschetto.

In corso indagini per accertare se è stato o meno utilizzato per qualche azione delinquenziale. Il motociclo era stato rubato, il 14 settembre scorso, nel centro di Agrigento. Si tratto del secondo ritrovamento di mezzi rubati. Qualche giorno fa, sempre a San Leone, recuperata una Fiat Cinquecento, rubata a Canicattì nel dicembre dell’anno scorso.