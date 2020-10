Raffadali calcio, richiamato in panchina Giovanni Falsone

Il presidente, Giacomo Lo Mascolo ha “richiamato” dopo 5 anni il tecnico campobellese che torna ad essere l’allenatore della squadra gialloverde che milita nel campionato regionale di Promozione, girone A.

Falsone sostituirà sulla panchina del Raffadali il dimissionario Carlo Novara.

Dopo cinque giornate la squadra si ritrova con zero punti in classifica ed una partita da recuperare, quella con il Villabate in programma domenica scorsa ma rinviata per un caso di positività al coronavirus di un tesserato del team palermitano.

Per Falsone, dunque un compito molto arduo, ma lui non è nuovo a sfide come queste. Qualche anno fa, infatti, prese in consegna una squadra, il Canicattì di Promozione e nel girone di ritorno la portò a disputare la finale playoff per l’accesso in Eccellenza. L’anno successivo, poi, sempre col Canicattì vinse il campionato di Promozione.