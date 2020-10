Coronavirus in Sicilia, crescono i contagiati: 796 nuovi casi (19 in provincia di Agrigento)

Nuovo boom di contagi da Coronavirus in Sicilia, dove nelle ultime 24 ore, sono stati accertati 796 nuovi casi, a fronte di 7.732 tamponi processati. Lo riporta il bollettino diffuso dal Ministero della Salute (i dati sono aggiornati alle ore 15 di oggi, giovedì 22 ottobre).

Dei nuovi 796 casi distribuiti per le province siciliane: 19 ad Agrigento; 351 a Palermo; 211 a Catania; 60 a Trapani; 47 a Messina; 49 a Ragusa; 24 a Siracusa; 28 a Caltanissetta; 7 a Enna.

Gli attuali positivi in Sicilia sono 8.540, di cui 588 ricoverati in ospedale con sintomi, 89 in terapia intensiva, e 7.863 in isolamento domiciliare. I casi complessivi di Covid-19 nell’Isola dall’inizio dell’emergenza sono 14.586; i guariti 5.649; i decessi 397.