Covid 19, scovati altri sette positivi a Lampedusa

Nella giornata di ieri, martedì 20 ottobre, a Lampedusa sono stati effettuati altri 147 tamponi: 7 persone sono risultate positive al Covid19.

“Continueremo ad aggiornarvi sull’esito dei tamponi che man mano saranno effettuati – dice il sindaco, Totò Martello, ai suoi concittadini – quando ci sarà uno screening completo sull’intera cittadinanza, vi sarà comunicato. Nel frattempo vi ricordiamo di osservare la massima attenzione per le regole sanitarie, non solo all’aperto ma anche all’interno dei luoghi di lavoro, dei locali pubblici così come quando ci si trova nelle proprie abitazioni”.