Coronavirus: 7 tamponi positivi a Lampedusa, 5 a Sciacca e un medico a Favara

Sette persone sono risultate positive al Covid-19, a Lampedusa. Nelle ultime ore sono stati effettuati altri 147 tamponi, 7 dei quali con esito positivo. “Continueremo ad aggiornarvi sull’esito dei tamponi che man mano saranno effettuati: quando ci sarà uno screening completo sull’intera cittadinanza, vi sarà comunicato – afferma il sindaco delle Pelagie Totò Martello -. Nel frattempo vi ricordiamo di osservare la massima attenzione per le Regole sanitarie, non solo all’aperto ma anche all’interno dei luoghi di lavoro, dei locali pubblici, così come quando ci si trova nelle proprie abitazioni”.

Cinque nuovi casi a Sciacca. Si tratta di tre donne di 79, 63 e 28 anni, e di due uomini di 68 e 55 anni. Dalla fine di agosto ad oggi, complessivamente si sono registrati 80 casi positivi. Di questi, 30 sono guariti e 3 deceduti. Gli attuali positivi sono 47.

E un medico specialista in otorinolaringoiatria, Tarsia Nipo di Favara, ha deciso di comunicare la sua positività al Covid-19, con un video lanciato su Facebook.

“Sono risultata positiva al Covid e lo voglio comunicare al mio paese e a chi mi conosce – dice il medico-. Sono asintomatica. Giovedì scorso avevo fatto il test sierologico, che era risultato negativo, ma ho deciso di fare anche il tampone, che invece alcuni giorni dopo, ha dato esito positivo. Il virus c’è, e si trasmette in una maniera veloce. Chi è stato a contatto con me deve farsi un controllo, ma ribadisco sono asintomatica”.