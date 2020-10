Canicattì, due alunni della De Amicis risultati positivi. Chiusa la scuola

Due alunni, che frequentano il plesso scolastico “De Amicis” facente parte dell’Istituto Comprensivo “G.Verga” di Canicattì, sono risultati positivi al Coronavirus. Il sindaco Ettore Di Ventura ha firmato un’ordinanza con la quale da domani, e fino al 3 novembre dispone la chiusura della scuola.

L’amministrazione comunale ha diffuso una nota: “A seguito di una nota pervenuta dalla dirigente dell’I.C. G.Verga, professoressa Corsello, e la nota dell’Asp di Agrigento, circa la positività di due alunni, accertate dalle autorità Sanitarie, in via precauzionale, per la salute dei piccoli alunni, degli insegnanti, degli operatori scolastici e delle famiglie, l’immediata chiusura dell’edificio. In seguito saranno effettuate le operazioni di sanificazione degli ambienti”.