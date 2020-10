Con la moto finisce contro un palo, muore 18enne agrigentino

Non ce l’ha fatta un agrigentino Riccardo Bona, 18 anni, morto in ospedale, dopo che si era schiantato contro un palo dell’illuminazione pubblica, mentre percorreva via Espinasse, nel comune di Magenta, a bordo della sua moto Kawasaki.

I medici hanno tentato di tutto per strapparlo alla morte, ma non c’è stato nulla da fare. L’urto è stato devastante e, oltre a fratture multiple su varie parti del corpo, aveva riportato un trauma cranico importante.

Inutile il disperato tentativo di trasferirlo al presidio sanitario “Niguarda”. Il giovane era figlio di una cattolicese, e di un uomo di Montallegro.