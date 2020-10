Coronavirus in Sicilia, ci sono altri 574 nuovi casi (22 in provincia di Agrigento) e 10 decessi

Impennata del numero dei contagiati da Coronavirus, nelle ultime 24 ore, in Sicilia. Secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute, registrati altri 574 nuovi casi. E addirittura altre 10 vittime. I dati sono aggiornati alle ore 15 di oggi, martedì 20 ottobre.

Dei nuovi 574 che hanno contratto il virus, così distribuiti nelle province dell’Isola: 202 a Catania, 131 a Palermo, 62 a Trapani, 44 a Ragusa, 35 a Siracusa, 28 a Messina, 28 a Enna, 22 ad Agrigento e 16 a Caltanissetta.

Gli attuali positivi in Sicilia sono 7.497, di cui 6.878 in isolamento domiciliare, 542 ricoverati in ospedale con sintomi e 77 in Terapia intensiva. I casi totali di Coronavirus dall’inizio della pandemia in Sicilia sono 13.228, i guariti 5.353, mentre i decessi salgono a 378.