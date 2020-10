Agrigento, ecco il nuovo Consiglio comunale dopo il ballottaggio

Al comune di Agrigento, la vittoria al ballottaggio di Franco Miccichè “delinea” la composizione del nuovo Consiglio comunale, in cui entreranno esponenti politici giovani ed altri “navigati”.

Alla coalizione che ha sostenuto, in campagna elettorale la candidatura del sindaco Miccichè andrà la maggioranza degli scranni presenti nell’Aula Sollano: 16 consiglieri (compresi quelli che sono scattati grazie all’apparentamento) contro gli 8 dell’opposizione, compreso il candidato sindaco sconfitto, Lillo Firetto che per la legge elettorale vigente ha diritto a sedere in aula. E lo eserciterà, questo diritto.

Ecco la nuova geografia della massima assise cittadina:

4 CAMBIAMO ROTTA: Teresa Nobile, Alessandro Sollano, Francesco Alfano e Flavia Contino;

3 UNITI PER LA CITTÀ: Marco Vullo, Angelo Vaccarello, Ilaria Settembrino;

3 FORZA ITALIA: Simone Gramaglia, Carmelo Cantone, Giovanni Civiltà;

2 FACCIAMO SQUADRA: Davide Cacciatore e Valentina Cirino;

2 DIVENTERÀ BELLISSIMA: Claudia Alongi e Roberta Zicari.

2 FRATELLI D’ITALIA: Gerlando Piparo, Fabio La Felice);

2 ANDIAMO AVANTI: Nino Amato, Mario Fontana;

2 BUONGIORNO AGRIGENTO: Piero Vitellaro, Margherita Bruccoleri:

2 AGRIGENTO RINASCE: Nello Hamel, Alessia Bongiovì;

1 ONDA: Pasquale Spataro

1 FIRETTO: sindaco perdente