Lampedusa, gruppo di medici consegna un sanificatore

Il gruppo di medici di “Agrigento non si arrende” ha consegnato un sanificatore a Lampedusa. “Grazie all’impegno di questo meraviglioso movimento, Peppe Amoroso ed io abbiamo avuto l’onore di consegnare un sanificatore che sarà disponibile a tutta la comunità Lampedusana, tramite la grande disponibilità della CRI, che potrà farne prezioso uso in una zona di frontiera contro l’emergenza Covid! NOI CI SIAMO! Agrigento non si arrende!”, dice Leo Russo.

La settimana scorsa hanno consegnato l’ultima parte (6mila ) delle 20 mila mascherine chirurgiche al Coordinatore Osservatorio Canicattì Maria Ausilia Corsello, e Responsabile psicopedagogista Carmela Matteliano. Le mascherine sono destinate a 18 scuole medie e superiori che hanno aderito al progetto di dispersione scolastica. Pertanto verranno consegnate alle famiglie che sono più disagiate individuate da questo coordinamento.