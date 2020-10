Covid, Cuffaro: “Controlli a tappeto ovunque, io da solo non potrò tutelarvi”

“Oggi sono arrabbiato. Mi sento solo in una guerra di indifferenza nei confronti di un nemico, che secondo le previsioni dei più esperti virologi, mieterà ancora migliaia di vittime nei prossimi giorni.

Sto facendo il massimo per il mio paese e per la mia gente, ma sono solo. Se non si inizieranno i controlli a tappeto ovunque, controlli che facciamo a Raffadali ormai da mesi, io da solo non potrò tutelarvi completamente e come vorrei, perché il rischio di imbattervi, anche solo per lavoro, con altre realtà non controllate, è altissimo.

Raffadali torna a quota 1, speriamo di fermarci qui”. Lo comunica alla cittadinanza il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro.