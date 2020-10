Coronavirus, Lampedusa 30 tamponi e Linosa altri 32: sono risultati tutti negativi

“Lampedusa 30 tamponi e Linosa altri 32: sono risultati tutti negativi. Continueremo ad aggiornarvi sull’esito dei tamponi che man mano saranno effettuati: quando ci sarà uno screening completo sull’intera cittadinanza, vi sarà comunicato. Nel frattempo vi ricordiamo di osservare la massima attenzione per le regole sanitarie, non solo all’aperto ma anche all’interno dei luoghi di lavoro, dei locali pubblici così come quando ci si trova nelle proprie abitazioni”. Lo ha comunicato il sindaco delle Pelagie, Totù Martello.

“Vi ricordiamo inoltre – continua il primo cittadino -, che l’ultimo Dpcm del 18 ottobre prevede, fra laltro, che le attività dei servizi di ristorazione, (fra cui bar, pub ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle 5 alle 24 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle 18 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle 24, la ristorazione d’asporto con divieto di consumazione sul posto”.