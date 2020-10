Canicattì, in fiamme motociclo: indagini in corso

I Vigili del fuoco e la polizia di Stato sono nuovamente intervenuti per un incendio di un motociclo, di proprietà di un canicattinese.

Le fiamme hanno avvolto il mezzo a due ruote, in via Tenente Rao, a pochi passi dal centrale Viale Regina Margherita. In poco tempo i pompieri hanno completato l’opera di spegnimento, occupandosi della messa in sicurezza dell’area interessata.

L’intervento provvidenziale e tempestivo dei soccorritori ha evitato il peggio. Sul caso stanno indagando gli agenti del locale Commissariato. Non sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile. Tutte le ipotesi restano valide.