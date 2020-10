Elezioni comunali, urne aperte: Agrigento sceglie il nuovo sindaco

Urne aperte dalle 7 alle 22 di oggi domenica 18, e dalle 7 alle 14 di domani lunedì 19, per il ballottaggio e scegliere il nuovo sindaco di Agrigento. Si sfidano il medico Francesco Miccichè, ed il sindaco uscente Calogero Firetto.

Sono 55 i seggi in cui si vota. Al primo turno hanno votato il 62,98 per cento degli aventi diritto (32.693 elettori). Nelle amministrative precedenti il dato si era attestato invece al 67,46 per cento (-4,48 per cento).

Franco Micciché al primo turno ha registrato il 36.68% delle preferenze, mentre Lillo Firetto si è fermato al 27.95% dei consensi.