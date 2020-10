Altri 7 nuovi tamponi positivi a Lampedusa, di questi, 3 confermati e 4 in attesa della conferma del tampone molecolare.

In questo momento è fondamentale la massima attenzione per le regole sanitarie non solo all’aperto, ma anche all’interno dei luoghi di lavoro, dei locali pubblici ed anche quando ci troviamo all’interno delle nostre abitazioni”, dice il sindaco delle Pelagie Totò Martello.