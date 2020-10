In gravi condizioni agrigentino coinvolto in incidente stradale

Ha riportato gravi traumi sparsi sul corpo un 38enne di Agrigento, dipendente di una ditta privata, rimasto ferito in un incidente stradale, verosimilmente, autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

’uomo, in sella ad uno scooter, si sarebbe schiantato, forse, contro un palo dell’illuminazione pubblica. E’ stato trasportato in codice “rosso”, con un’ambulanza, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove attualmente si trova ricoverato.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ieri notte, era da poco trascorsa la mezzanotte, il trentottenne, alla guida di un mezzo a due ruote, mentre stava percorrendo la via Esseneto, all’improvviso avrebbe perso il controllo del mezzo.

Il ferito, da lì a pochi minuti, è stato preso in consegna dal personale sanitario del 118, che gli hanno prestato le prime cure direttamente sul posto, per poi trasferirlo al presidio ospedaliero di contrada “Consolida”. Sul luogo del sinistro non sono intervenute le forze dell’ordine.