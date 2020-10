Coronavirus in Sicilia, 475 nuovi casi (24 nell’Agrigentino) e due morti

Accertati 475 nuovi casi al Coronavirus a fronte di 5.739 tamponi processati, in Sicilia, nelle ultime 24 ore. E ci sono anche due decessi. C’è una buona notizia sono 126 guariti nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute (aggiornato alle ore 15 di oggi, sabato 17 ottobre). La provincia con più casi è Catania con 151 nuovi positivi, seguita da Palermo 130, Trapani 81, Messina 43, Ragusa 39, Agrigento 24, Siracusa 22, Caltanissetta 18 e Enna 12.

I soggetti attualmente positivi in Sicilia sono 6.281, dei quali, 540 ricoverati in ospedale con sintomi, 61 in terapia intensiva, e 5.741 in isolamento domiciliare. Dall’inizio della pandemia in Sicilia registrati complessivamente 11.744 casi. Con i due morti di oggi il bilancio delle vittime sale a 362.