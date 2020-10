I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno denunciato in stato di libertà, per il reato di ricettazione in concorso, tre soggetti di Favara, due donne e un uomo, tutti con precedenti penali

Recuperato integro e ben funzionante un telefono cellulare, che era stato rubato ad una giovane, residente in Caltanissetta.