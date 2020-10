Coronavirus, tampone positivo per paziente ospedale Canicattì. Un caso anche a Santa Margherita

Accertato un caso di positività all’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì. Il paziente nelle prossime ore sarà trasferito in un’altra struttura per malati di Covid-19.

Tampone positivo anche per una persona di Santa Margherita Belice. L’Asp di Agrigento ha provveduto ad attivare i protocolli previsti e messo in isolamento le persone che sono entrate in contatto con il soggetto positivo. Nei giorni scorsi accertata un caso di Covid-19 per un dipendente comunale del piccolo centro dell’Agrigentino.

E a Sambuca di Sicilia le persone con il Coronavirus sono 52 (31 anziani di una casa di riposo, 14 operatori della struttura, e 7 dipendenti comunali, alcuni dei quali sposati con operatori della stessa casa di riposo).

Il sindaco di Sambuca Leo Ciaccio, si è detto costretto ad alzare l’asticella dell’attenzione, ed ha firmato un’ordinanza che dispone, a partire da oggi, venerdì 16 ottobre, e fino a data da destinarsi, la chiusura anticipata alle ore 18 di tutti gli esercizi commerciali, e di tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, artigianali, professionali e sportive. Restano escluse dalle limitazioni, le farmacie, banche, Posta, professioni mediche, di vigilanza, agricole e di trasformazione di prodotti.