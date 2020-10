Coronavirus, morti due anziani di Sambuca di Sicilia ospiti di casa di riposo

E’ deceduta nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca, un’ultraottantenne di Sambuca di Sicilia, risultata positiva al tampone.

L’anziana, prima del ricovero al nosocomio saccense, era ospite di una casa di riposso per anziani, dove due giorni fa era morto anche un novantenne, risultato contagiato dal Covid-19.

Gli altri ospiti e dipendenti della struttura sono in quarantena, e tutti sottoposti al tampone. Il Sindaco di Sambuca, Leo Ciaccio, ha firmato un’ordinanza di chiusura di scuole e uffici pubblici per tre giorni, per effettuare un intervento di sanificazione. Annullate anche tutte le manifestazioni pubbliche.