Canicattì, devastata auto posteggiata vicino alla villa comunale

Saranno le indagini a chiarire il movente del danneggiamento di un’autovettura, di proprietà di un operaio, di Canicattì. La vettura è stata devastata, verosimilmente, a colpi di mazza. Teatro del fatto un’area parcheggio, a circa cento metri dalla villa comunale del centro abitato canicattinese.

Con l’utilizzo di un attrezzo da lavoro mandati in frantumi il parabrezza, e il lunotto, ridotti in mille pezzi, ed è stato sradicato uno dei due specchietti retrovisori. In frantumi anche gli indicatori di direzione, e i fanalini, poi si sono accaniti sulla carrozzeria, provocando vistose ammaccature.

I protagonisti concluso il raid sono fuggiti via. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine, a carico di ignoti, e con l’ipotesi di danneggiamento. Da chiarire se possa essersi trattato di un gesto vandalico ad opera di sconosciuti per il solo gusto di danneggiare, oppure se invece si sia trattato di un episodio a scopo di vendetta.