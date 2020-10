Calcio, non omologato il risultato di Biancavilla-Licata. C’è un reclamo dei gialloblù

Nel comunicato odierno del Giudice Sportivo per il campionato di Serie D, spicca la non omologazione del risultato di Biancavilla-Licata, finita 2-0 per i padroni di casa.

Gli ospiti hanno infatti presentato preannuncio di reclamo ma secondo indiscrezioni, raccolte da Goalsicilia.it, lo stesso dovrebbe essere respinto: tutti i calciatori e altri componenti della distinta della squadra catanese sarebbero in regola.

Ricordiamo che il Licata ha avuto tre punti a tavolino per la sfida contro il Marina di Ragusa perché un atleta ibleo non era stato ancora tesserato. Sul campo i gialloblù avevano ceduto, uno a zero.