Agrigento, autista corriere parcheggia il furgone e un ladro si porta via alcuni pacchi

Ha parcheggiato il furgone per una breve sosta, il tempo di consegnare un pacco, e in pochi attimi un soggetto ha aperto lo sportello, riuscendo a rubare quattro scatole dal vano posteriore. Vittima un autista di un corriere espresso, il quale, nell’immediatezza si è accorto di quel soggetto, con i pacchi in mano, e lo ha subito inseguito.

Durante la corsa il malvivente ha fatto cadere a terra tre, delle quattro, scatole, successivamente recuperate dall’uomo. Il malvivente, a quel punto, è scappato. Teatro dell’episodio avvenuto, l’altro giorno, la via Callicratide, nell’abitato di Agrigento.

Immediato è stato dato l’allarme al centralino del 112. Sul posto si sono subito portati i carabinieri. Stilata le denuncia, sono state avviate le indagini. I militari dell’Arma sarebbero sulle tracce dell’autore.