Coronavirus in Sicilia, accertati altri 366 nuovi casi (5 in provincia di Agrigento)

Crescono i contagi da Coronavirus in Sicilia. Secondo l’ultimo bollettino diffuso del Ministero della Salute, relativo alle ultime 24 ore, i nuovi casi sono 366 (ieri erano 334), a fronte di 7.021 tamponi processati. Dati aggiornati alle ore 15 di oggi, mercoledì 14 ottobre.

I nuovi 366 contagiati così distribuiti per provincia: 117 a Catania, 94 a Palermo, 49 a Trapani, 39 a Messina, 26 a Siracusa, 20 a Caltanissetta, 10 a Ragusa, 6 a Enna, 5 ad Agrigento.

Gli attuali positivi sono 5.187, di cui 447 ricoverati in ospedale con sintomi, 49 in terapia intensiva e 4.691 in isolamento domiciliare. I casi totali in Sicilia dall’inizio della pandemia sono 10.292; i guariti 4.762; mentre i deceduti 343.