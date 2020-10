Coronavirus, due nuovi casi a Porto Empedocle. Sono due donne

Due nuovi casi di Covid-19 a Porto Empedocle. Si tratta di due donne, madre e figlia. La prima è una novantenne, già ricoverata in ospedale a Catania, ed ha la polmonite interstiziale bilaterale, mentre la figlia si trova in quarantena nella sua abitazione di Porto Empedocle. Le due donne vivono in una villetta fuori l’abitato. Anche i loro familiari si sono messi in quarantena.

L’Asp di Agrigento ha avviato un’indagine epidemiologica per rintracciare tutti i contatti avuti dalle due contagiate. “Era ovvio ed è normale che potesse accadere di altri positivi a Porto Empedocle – dice il sindaco Ida Carmina -. E’ necessario una grande attenzione. Ci sono tante situazioni, tra cui c’è stato un caso sospetto di un neonato di appena quindici giorni, il cui tampone, per fortuna è risultato negativo”.