Canicattì, colpo di bastone al figlio che resta ferito: denunciata

Prima lo avrebbe rimproverato, poi in uno scatto d’ira ha afferrato un bastone, ed ha colpito il figlio 12enne, provocandogli una frattura al braccio sinistro.

Una donna di Agrigento, residente a Canicattì è stata denunciata in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per maltrattamenti e lesioni.

Ad accompagnare il piccolo al pronto soccorso dell’ospedale ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì è stato il padre, da alcuni mesi, separato dalla donna. Il dodicenne, dopo le cure del caso, è stato giudicato guaribile con una prognosi di 21 giorni. Sulla vicenda sono in corso indagini da parte dei carabinieri.