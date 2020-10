Calcio, Akragas battuto in Coppa Italia

Battuta d’arredo a sorpresa per l’Akragas nel match d’andata di Coppa Italia di Eccellenza. La formazione biancazzurra ha ceduto, in trasferta alla Folgore Castelvetrano, 1 a 0. Il tecnico Di Gaetano preferisce pensare al campionato e mette dentro diverse seconde linee. Il Gigante è sembrato impacciato ed ha pagato a caro prezzo. A decidere la sfida per i castelvetranesi una splendida rete di Giannusa a metà primo tempo con un calcio piazzato da lunghissima distanza che ha sorpreso l’estremo difensore del Gigante.