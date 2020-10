Agrigento, rissa tra migranti davanti a decine di passanti

Sono state alcune telefonate di cittadini giunte al 112, a segnalare una rissa in corso, scoppiata tra più extracomunitari, nei pressi di Porta di Ponte, a pochi metri dalla via Atenea, ad Agrigento. E i rissosi se le sarebbero date di santa ragione, quasi sicuramente, per questioni di droga.

Hanno fatto a botte, tre o forse quattro immigrati. E sotto gli occhi di decine di passanti. Ad evitare il peggio l’arrivo provvidenziale e tempestivo delle forze dell’ordine.

Tutto quanto sarebbe partito da un alterco tra due giovani immigrati, per dei presunti contrasti. Parolacce, offese, spintoni fino a quando la situazione è degenerata, rischiando di trasformarsi in qualcosa di grave. Dalle parole alle via di fatto, il passo è stato breve. Tutti hanno iniziato a picchiarsi. Sono volati calci e pugni.

La segnalazione è stata girata alle pattuglie in servizio, ma al loro arrivo sul posto, dei partecipanti nessuna traccia.