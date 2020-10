Agrigento, giro di squilla al locale “La dolce vita”: via al processo per 4 imputati

I giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, hanno deciso che il troncone ordinario del processo, scaturito dall’inchiesta sul presunto giro di prostituzione nel locale “Dolce vita”, invece, può andare avanti, poiché non tutti i reati sarebbero prescritti.

Sul banco degli imputati quattro persone: i favaresi Vito Destro, e Antonio Caramazza, l’empedoclino Andrea Amato, e l’agrigentino Mario Ciulla. Sono difesi dagli avvocati Daniele Re, Diego Galluzzo e Agnesa Neculai. Le accuse nei confronti degli imputati sono di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed esercizio della prostituzione.

Secondo la difesa i fatti contestati sono del 2005, e sarebbe sopraggiunta la prescrizione. Una tesi che non ha trovato accoglimento da parte dei giudici. Si torna in aula il 25 novembre per sentire i primi testi del pubblico ministero Emiliana Busto.

Sono trascorsi quasi quindici anni dal blitz dei Carabinieri, nell’ambito dell’inchiesta denominata “La dolce vita”, dal nome del locale di contrada “San Benedetto”, nella zona industriale di Agrigento, dove sarebbero avvenuti incontri a pagamento tra clienti e ragazze di nazionalità rumena.