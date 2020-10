Spiaggia riserva Torre Salsa invasa dai barconi dei migranti

La più bella spiaggia della riserva naturale di Torre Salsa, tra Siculiana e Montallegro, è invasa da relitti di barche, che hanno trasportato i migranti sulle nostre coste.

Queste barche, invece, che essere riutilizzate come richiesto da Mareamico al Governo Italiano, vengono abbandonate in spiaggia e restano ad inquinare questi luoghi per anni.

“Poi, quando il mare le distrugge e disperde ovunque i rifiuti e i lubrificanti, l’ufficio delle Dogane le rottama, con costi elevatissimi, a carico dello Stato”, afferma MareAmico.

Le foto mostrano la triste situazione della spiaggia di “Fungiteddri” ad ottobre 2020.