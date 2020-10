Ecco il nuovo Dpcm sul Covid, locali chiusi alle 24 e banchetti con 30 invitati

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno firmato il nuovo Dpcm per contrastare il contagio da Covid-19, con la curva epidemiologica, negli ultimi giorni, sempre più in salita. Le misure del nuovo Dpcm firmato saranno valide per i prossimi trenta giorni.

Movida. C’è, soprattutto, la stretta sulla movida. Locali, pub, bar e ristoranti dovranno chiudere alle 24, ma dalle 21 sarà vietato consumare in piedi, e vietato sostare davanti ai locali.

I gestori potranno continuare a servire i clienti solo ai tavoli, al chiuso o all’aperto. Restano chiuse le sale da ballo e discoteche. Divieto di feste private al chiuso o all’aperto, ed evitare di ricevere in casa, per feste, cene o altre serate occasioni, più di sei familiari o amici, con cui non si conviva.

Divieto di gite scolastiche. E divieto per le partite di calcetto, e agli altri sport di contatto svolti a livello amatoriale. Sono sospesi gli eventi che implichino assembramenti.

Sport e spettacoli. Resta per gli spettacoli il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1.000 all’aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l’altro e di assegnazione dei posti a sedere. E sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale.

Gli sport di contatto sono consentiti da parte delle società professionistiche e dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Comitato italiano paralimpico, nel rispetto dei protocolli.

Obbligo di mascherine in luoghi chiusi e all’aperto, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Dall’obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

Cerimonie religiose e matrimoni. Le regole per le cerimonie religiose rimangono invariate e dunque con un limite legato alla capienza e alla possibilità di mantenere la distanza interpersonale di 1 metro.

Ma per i banchetti viene fissato il limite di 30 invitati ,seguendo comunque le regole già previste dai protocolli, e dunque il distanziamento di un metro tra le persone e l’obbligo di mascherina quando non si sta seduti al tavolo.

I buffet sono consentiti soltanto mantenendo il distanziamento e dovrà essere il personale di sala a distribuire cibo e bevande.