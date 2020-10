Coronavirus in Sicilia, boom di contagi: 298 nuovi casi (1 nell’Agrigentino)

Boom di contagi melle ultime 24 ore in Sicilia, dove si sono registrati 298 nuovi casi di Coronavirus, con poco meno di 4 mila tamponi processati. Ci sono anche altri 3 morti. Così come riporta il bollettino del Ministero della salute (aggiornato alle ore 15 di oggi, lunedì 12 ottobre).

I nuovi 298 casi così distribuiti nelle varie province siciliane: 109 a Palermo, 71 a Catania, 60 a Messina, 29 a Siracusa, 13 a Ragusa, 8 a Caltanissetta, 4 ad Enna, 3 a Trapani, e 1 ad Agrigento.

Gli attuali positivi nell’Isola sono 4.682, 4.236 delle quali in isolamento domiciliare; 446 ricoverati ospedale, 42 in terapia intensiva. Il totale delle persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’emergenza in Sicilia sono 9.592. Le vittime dall’inizio dell’epidemia sono 339.