Aveva hashish nascosta in casa, denunciato 17enne empedoclino

I carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, un 17enne di Porto Empedocle, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il ragazzo aveva 30 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, e pronti per essere immessi nella piazza dello spaccio. Il sequestro dello stupefacente è avvenuto nel corso di una perquisizione domiciliare, eseguita dai militari dell’Arma, con il coordinamento del magistrato di turno.