Coronavirus in Sicilia, 297 nuovi casi (5 in provincia di Agrigento)

Registrati altri 297 casi, a fronte di 4.059 tamponi processati dal sistema sanitario regionale, in Sicilia. Nelle ultime 24 ore c’è anche una nuova vittima. Emerge dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute (dati aggiornati alle ore 15 di oggi, domenica 11 ottobre).

I nuovi 297 casi così distribuiti per province: 87 a Palermo, 85 a Catania, 63 a Messina, 24 a Ragusa, 18 a Caltanissetta, 6 a Trapani, 6 a Enna, 5 ad Agrigento, e 3 a Siracusa.

Gli attuali positivi nell’Isola sono 4.401, di cui 3.975 in isolamento domiciliare, 388 ricoverati in ospedale con sintomi e 38 in Terapia intensiva. I casi totali di Coronavirus dall’inizio della pandemia in Sicilia sono invece 9.294; i guariti 4.557, mentre i decessi salgono a 336.