Calcio Eccellenza, l’Akragas travolge il Monreale, 3-0

MONREALE: Ingrassia, Scalisi, Arusa (48’Cuccia), Zammitti, Manfrè, Esposito (90’ Canzoneri), Rama, Clemente, Riccobono, Alessio Gambino. All. Rosaio Bennardo

AKRAGAS: Compagno, La Spina, Mannina, Ruggeri, Punzi (46’ Licata), Ferrante (76’ Sodano), Biondo (65’ Federico), Cerra (71’ Coglitore), Gambino, D’Amico, Villa (49’ Sicurella). All. Francesco Di Gaetano

ARBITRO: Gian Piero Gatta di Sassari,

Assistenti: Salvatore Girolamo Cucci di Trapani e Francesco Conti di Enna.

RETI: 27’ Villa, 54’ Biondo, 70’ Licata

ESPULSO: Federico (Ak) per fallo di reazione