Calcio Eccellenza, il Canicattì fa suo il derby

Un gran tiro del nuovo arrivato Di Mercurio a un quarto d’ora della fine spezza l’equilibrio di una partita giocata a viso aperto da entrambe e regala al Canicattì il successo nel derby, infliggendo alla Pro Favara la prima sconfitta stagionale in campionato e vendicando l’eliminazione della coppa Italia. Per la formazione di Pippo Romano si tratta della quarta vittoria consecutiva, primato a punteggio pieno, sette gol all’attivo e difesa ancora imbattuta. La Pro Favara oltre alla prima sconfitta, subisce anche il primo gol, mentre l’attacco (3 gol in 4 gare) stenta a trovare la via della rete.