Musumeci nominato commissario emergenza Covid. “Lavoriamo per prepararci al peggio”

“Abbiamo 30 persone in terapia intensiva, ma non siamo in emergenza, anche se lavoriamo per prepararci al peggio. Stiamo lavorando sul territorio per isolare sul nascere il contagio o non avremo bisogno di un eccessivo numero di posti letto, e lavoriamo anche al Covid hotel per alleggerire gli ospedali”.

Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci, nominato dalla presidenza del Consiglio dei ministri commissario per l’emergenza sanitaria Covid-19 in Sicilia.

“Abbiamo acquistato due milioni di tamponi rapidi – ha continuato- perché vogliamo subito individuare il positivo, stiamo andando nelle scuole con i test salivari per evitare ai bambini il fastidio dei tamponi”.