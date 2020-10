Calcio Eccellenza: c’è il derby Canicattì-Pro Favara. L’Akragas a Monreale

Su tutte spicca il derby agrigentino tra il Canicattì e la Pro Favara. Due squadre che godono di ottima salute. I biancorossi sono in testa alla graduatoria a punteggio pieno, la Pro Favara arriva da due vittorie consecutive. Peccato per l’assenza del pubblico sugli spalti. Sarebbe stata, sicuramente, una grande giornata di sport.

L’Akragas, altra capolista del campionato, sarà di scena a Monreale per inseguire il poker di vittorie. I biancazzurri di Di Gaetano hanno vinto, in settimana, il derby con il Casteltermini, confermando anche l’ottimo momento del bomber Gambino, finora sempre a segno.

Lo Sciacca cerca di alzare la testa dopo un periodo davvero sfortunato. I neroverdi affrontano, tra le mura amiche, un Mazara che è una formazione ancora da decifrare.

Infine, il Casteltermini di capitan Stefano Piazza che al Lombardo riceve la visita della pericola Folgore Castelvetrano. Un match che i granata intendono far loro per dimenticare il ko contro l’Akragas.