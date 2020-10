Covid19, Musumeci: “Poco impegno Prefetture su controlli e multe”

“Purtroppo noto poco impegno da parte delle Prefetture sul fronte sanzionatorio e della repressione”. Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, alla trasmissione Omnibus, su La7 sull’emergenza Covid-19 nell’Isola.

“Con l’emergenza Covid dobbiamo convivere per uno o due anni, e siamo convinti che occorre trovare una linea di sintesi con il governo – continua il Governatore -. La linea più dura non la decide la politica, ma i numeri di questo maledetto virus. Nessuno può richiedere misure restrittive se non è il territorio a suggerire di farlo. Io ho istituito cinque zone rosse, non potevo non farlo: nessuno entra e nessuno esce. Serve un’azione severa, occorrono sanzioni pesanti che diventino davvero un deterrente”.