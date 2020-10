Canicattì, lavori di scavo: vietata la sosta in diverse strade cittadine

Da oggi, 9 ottobre, e per la durata di 30 giorni è vietata la sosta su ambo i lati nelle vie Puglia, Kennedy, Calabria e

Regione Siciliana per lavori di interramento cavi Enel distribuzione S.p.A.

Da lunedì 12 a giovedì 15 ottobre sono vietate la sosta su ambo i lati e la circolazione veicolare in via Pisacane, dalle 7 alle 18.30 per consentire alla ditta Italgas di effettuare i lavori di scavo per l’estensione della rete del gas.