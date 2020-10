Agrigento, trovato a spacciare droga a due ragazzi: arrestato 30enne

Sorpreso a spacciare droga a due ragazzi di 16 anni. Un pusher del Gambia, di 30 anni, è stato bloccato e arrestato dai poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.. È successo nei pressi della via Atenea, a pochi metri dai locali della “movida”. L’arresto è stato già convalidato dal Gip del Tribunale di Agrigento. A carico del gambiano applicato il divieto di dimora in provincia di Agrigento.

I particolari della cattura sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa, che si è svolta in Questura, dal commissario capo della polizia di Stato Francesco Sammartino. Gli agenti, mentre erano impegnati in servizio di perlustrazione del territorio, in centro storico, hanno notato dei movimenti sospetti da parte dell’immigrato.

Da li a poco è stato bloccato mentre stava cedendo una dose a due sedicenni di Agrigento. La perquisizione ha permesso di ritrovare altro stupefacente – una stecchetta di hashish – dal peso di circa 10 grammi.

La polizia ha chiesto anche il nulla osta all’espulsione del cittadino del gambiano, e l’Autorità giudiziaria, l’ha concessa.