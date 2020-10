C’è un nuovo caso di Covid-19 a Canicattì. Si tratta di un soggetto, che si è recato d’urgenza all’ospedale “Barone Lombardo” per motivi non legati al Coronavirus, e durante la normale prassi per le cure del caso, sottoposto al tampone, è emersa la positività al virus.

“Pochi minuti fa l’Asp mi ha comunicato che un nostro anziano concittadino è risultato positivo. È già stata avviata l’indagine epidemiologica per ricostruire i contatti ristretti”, dice il sindaco Ettore Di Ventura.