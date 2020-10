Coronavirus in Sicilia, accertati 259 nuovi casi (9 in provincia di Agrigento)

Sale la curva dei contagi da Coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore, secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, accertati altri 259 nuovi casi, mai così tanti dall’inizio dell’epidemia. E si registrano purtroppo anche altre tre vittime.

Dei nuovi 259 contagi sono così distribuiti nelle province siciliane: 131 a Palermo, 66 a Catania, 23 a Messina, 17 a Ragusa, 9 ad Agrigento, 7 a Trapani, 4 a Caltanissetta, 1 a Enna e 1 a Siracusa.

Il numero degli attuali positivi è di 3.696, di cui 3.287 in isolamento domiciliare, 376 ricoverati in ospedale con sintomi e 33 in Terapia intensiva. I casi totali di Coronavirus dall’inizio della pandemia in Sicilia salgono a 8.479; i guariti 4.454, mentre i decessi 329.