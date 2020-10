Oltre 5.000 voti e Forza Italia primo partito ad Agrigento. Zambuto: “Il nostro impegno continua”

Marco Zambuto si dichiara soddisfatto del risultato ottenuto alle amministrative. “Voglio ringraziare – ha detto – non solo tutti gli agrigentini che hanno creduto nel nostro progetto preferendoci con il voto alle urne, ma soprattutto le liste e i partiti che mi hanno supportato: Forza Italia che si conferma primo partito in città, Diventerà Bellissima e l’UDC.

Un grande ringraziamento anche a tutti i candidati al Consiglio comunale che sono stati al mio fianco.

Abbiamo fatto una bellissima campagna elettorale coinvolgendo, con grande entusiasmo, ogni angolo della città. Superare 5.000 voti è un risultato importante e di assoluto rilievo, che ci fa capire quanto sia fondamentale continuare a portare avanti l’impegno per Agrigento. Perché noi vogliamo far vincere Agrigento”.