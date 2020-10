Agrigento e movida, sorpresi a urinare in strada: multati due giovani

Bloccati mentre erano intenti ad urinare in strada, tra le vie Atenea e Pirandello, nel centro di Agrigento. Si tratta di due giovani agrigentini, fermati dal personale della sezione Volanti, nel corso delle ore notturne, dello scorso fine settimana. I due sono stati sanzionati amministrativamente di 3.333 euro, perché responsabili di atti contrari alla pubblica decenza.

Contestualmente, nei confronti dei due soggetti è stato redatto l’Ordine di Allontanamento dalla via Atenea, con divieto di farvi ritorno nelle 48 ore successive. La polizia di Stato complessivamente, nel corso dell’attività di perlustrazione dei luoghi della movida, ha proceduto al controllo di 70 persone.

Inoltre, a seguito di un intervento effettuato per una lite, segnalata dalle parti di Porta di Ponte, gli agenti delle Volanti hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, un cittadino extracomunitario, per i reati di minacce, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale, e danneggiamento aggravato.